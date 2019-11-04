حملة لإزالة الحشائش والنباتات العشوائية بأحياء مدينة موط

صرح أيمن عبد الرازق رئيس حي الزهور والجناين بموط، اليوم الاثنين، بشن حملة لإزالة الحشائش الضارة والعشوائية وقص وتقليم الأشجار لعدم إعاقة الأسلاك الكهربائية الموجودة على جانبي الطريق، وذلك بمشاركة قسم تحسين البيئة بالمركز، وتحت إشراف صبري نصر مساعد رئيس المركز، وعبدالمنعم نصر نائب ثان لمركز ومدينة الداخلة.



وأكد كمال إبراهيم رئيس مركز ومدينة الداخلة أن أعمال النظافة وتحسين البيئة مستمرة لإزالة جميع الإشغالات والمخلفات وقص وتقليم الأشجار لتيسير حركة المرور والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.



وأشار رئيس مركز الداخلة إلى استمرارية الحملات على المحال التجارية لعدم التلاعب في الأسعار ومنع التجار من احتكار السلع الغذائية.