البرلمان يوافق على التشكيل الجديد للجنة القيم

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، علي تشكيل لجنة القيم.



وجاء تشكيل اللجنة من 14 عضوًا، وهم المستشار بهاء الدين أبوشقة، والمستشار حسن بسيوني، والنائب أسامة راضي، والنائب خالد عبدالعزيز شعبان، والنائب أحمد فؤاد أباظة، والنائب محمد سامي رمضان، والنائب أحمد سميح درويش، والنائب محمد أحمد سعداوي، والنائب محمد مدينة، والنائب شادي أبوالعلا، والنائب ثروت بخيت، والنائب محمد وحيد قرقر، والنائب فتحي ندا، والنائب أحمد حلمي الشريف، والنائب يحيى عسيوي.