فتح: تقدم إيجابي في موقف حماس والفصائل الفلسطينية لإجراء الانتخابات

أعلن مسؤول في حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، اليوم الاثنين، عن تقدم إيجابي في موقف حركة المقاومة حماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لإجراء الانتخابات العامة.



وقال نائب رئيس الحركة محمود العالول لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن الرئيس محمود عباس التقى ليلة الأحد رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر عقب لقائه قيادة حماس والفصائل الفلسطينية بغزة " ووجدنا تقدما إيجابيا جدا في الخطوات التي قطعت حتى الآن والجهود التي بذلها ناصر، مؤكدا ضرورة استكمالها".



وأشار العالول، إلى "وجود بعض النقاط التي بحاجة إلى متابعة من أجل تثبيتها حتى لا يكون فيها أي لبس منها القانون الانتخابي ومرجعية الانتخابات، مشيرا إلى أن ناصر سيواصل مساعيه وخطواته في هذا السياق.



وقال إن حركته "تطمح أن يتم الذهاب إلى انتخابات والانتهاء من الجدل والحوار وتذليل العقبات بالسرعة الممكنة، مؤكدا ضرورة بناء علاقة سياسية وخلق أجواء للعمل المشترك من أجل الوقوف معا في مواجهة التحديات الكبرى وحماية القضية الفلسطينية والقدس".