الإثنين 04 نوفمبر 2019 الموافق 07 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

عالم

فتح: تقدم إيجابي في موقف حماس والفصائل الفلسطينية لإجراء الانتخابات

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 01:39 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أعلن مسؤول في حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، اليوم الاثنين، عن تقدم إيجابي في موقف حركة المقاومة حماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لإجراء الانتخابات العامة.

وقال نائب رئيس الحركة محمود العالول لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن الرئيس محمود عباس التقى ليلة الأحد رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر عقب لقائه قيادة حماس والفصائل الفلسطينية بغزة " ووجدنا تقدما إيجابيا جدا في الخطوات التي قطعت حتى الآن والجهود التي بذلها ناصر، مؤكدا ضرورة استكمالها".

وأشار العالول، إلى "وجود بعض النقاط التي بحاجة إلى متابعة من أجل تثبيتها حتى لا يكون فيها أي لبس منها القانون الانتخابي ومرجعية الانتخابات، مشيرا إلى أن ناصر سيواصل مساعيه وخطواته في هذا السياق.

وقال إن حركته "تطمح أن يتم الذهاب إلى انتخابات والانتهاء من الجدل والحوار وتذليل العقبات بالسرعة الممكنة، مؤكدا ضرورة بناء علاقة سياسية وخلق أجواء للعمل المشترك من أجل الوقوف معا في مواجهة التحديات الكبرى وحماية القضية الفلسطينية والقدس".
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

"الإخوان" تستعين بـ"وائل غنيم" ووجوه جديدة لشن "حرب حقوقية" على مصر

منذ يومين

احذر.. تطبيق خطير يهدد ملايين هواتف "أندرويد"

منذ يوم

النيابة توجه تهمة القتل الخطأ لطاقم اللنش المحترق بمرسى علم

منذ حوالي 17 ساعة

"صيد الإخوان الجديد".. لماذا ظهر هيثم أبو خليل في بث مباشر مع وائل غنيم؟

الصور

image description

هنادي مهنا ترتدي أغلى فستان في 2020.. ثمنه 8 ملايين جنيه

image description

حفل تكريم المساهمين فى ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان

image description

تدريب المنتخب الأوليمبي استعدادا لأمم أفريقيا تحت 23 سنة

image description

بروفات المطرب اللبناني سعد رمضان في دار الأوبرا

image description

انتعاش السياحة في دهب

الأكثر قراءة

القوات المسلحة: القضاء على 83 تكفيريًا وتدمير 115 عربة دفع رباعي

البرلمان يوافق على قرار الرئيس بإعلان حالة الطوارئ

اليوم.. الإنتاج الحربى تعرض المركبات الكهربائية لأول مرة

"صيد الإخوان الجديد".. لماذا ظهر هيثم أبو خليل في بث مباشر مع وائل غنيم؟

أيام زمان

الفتى الأول.. طبيب نفسي يكشف سبب إعجاب النساء برشدي أباظة

الحسد في حياة ماري منيب.. «قاومته بعروسة ورق وديك أحمر ويد زنجي محنطة»

ابنة شقيقة صباح تكشف تفاصيل قصة حبها لرشدي أباظة وخداعه لها

القبلة في رأي أهل الفن: «نحن من أنصار تقبيل الشفتين.. وقبلات الرقبة تودِّي في داهية»

نجم الساعة

الحسد في حياة ماري منيب.. «قاومته بعروسة ورق وديك أحمر ويد زنجي محنطة»

الصحة

دواء جديد لعلاج مرض الزهايمر

إطلاق حملة توعية بمرض سرطان الثدى فى غانا

تفاقم مشكلة معالجة النفايات وإعادة تدويرها فى اليونان

الحكومة تقدم أقنعة الوجه لـ5 ملايين طفل فى نيودلهي لمواجهة التلوث

الرئيس نيوز

مناقشات موسعة في اقتصادية النواب حول هيكل ملكية شركات الإيداع والقيد

النواب يوافق على فرض حالة الطوارئ لمدة 3 شهور بدءا من 27 أكتوبر

تشريعية النواب تقر اتفاقيتين.. وترفض 3 طلبات رفع حصانة

انفراد| ١١٥مليار جنيه حصيلة الضرائب فى الربع الأول

منوعات

غدًا.. اليونسكو تحيي اليوم العالمي للتوعية بأمواج تسونامى

شركات سياحية تطالب بالسيطرة على أسماك القرش في أستراليا

برلين تحتفل بذكرى مرور 30 عاما على سقوط جدارها

قطة تسافر أسفل شاحنة فى رحلة من النرويج للدنمارك

كشكول

"شوقي": ندرس توفير ساحات للتدريب على قواعد المرور في المدارس

وزير التعليم يشارك بمعرض "إيجي ترافيك"

رئيس جامعة نيو جيزة: عصر الدراسة التقليدية انتهى

وزيرة الصحة لطلاب "نيو جيزة": الجيل الحالي محظوظ بالتطور التكنولوجي

إسلام سياسي

إخواني منشق: اليأس جعل قادة الجماعة تغيير أسماءهم للحصول على الجنسية التركية

خبراء : صعوبة تمركز "داعش" في المنطقة العربية بعد مقتل البغدادي .. و"الإخوان" الأكثر خطرًا

الإخوان تستخدم الدعوات التحريضية للنائب أحمد طنطاوي للتغطية على فشل المقاول الهارب

اللجنة العامة لمجلس النواب توافق على إعلان حالة الطوارئ


زيت وسكر

“الغزل والنسيج”: مركز تدريب جمصة يشهد أول دورة تدريبية لعمال الشرقية

كيف تستخرج ترخيص غرف العمليات الصغرى بالمستشفيات الخاصة؟

أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 4 – 11 – 2019

أسعار الخضراوات بالأسواق اليوم 4 نوفمبر

مقالات الرأي
نرمين يسر
غنوا.. الغناء مُعادل الحياة
د. منى حلمى
بمناسبة 4 نوفمبر عيد الحب
ماجد حبته
داعش يضرب من جديد
عمرو خالد
كيف تصل إلى المعانى العميقة فى الحياة؟
المزيد

الثقافة

صدور الطبعة 28 من "ثلاثية غرناطة" لرضوى عاشور

صدور طبعة جديدة من المجموعة القصصية "فوات الحيوات" ليوسف زيدان

11 نوفمبر.. نهضة مصر تطلق "أيام في بيت المحترم" لشافكي المنيري

غدا.. "كأنك تراه" على مسرح المركز الثقافي بطنطا

صفحتنا ع الفيس بوك