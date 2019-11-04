الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 24 ألفًا و600 ميجاوات

ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال، أمس الأحد، وأن الحمل الأقصى المتوقع، اليوم الاثنين، 24 ألفًا و600 ميجاوات، مقابل نفس الحمل أمس، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألفًا و850 ميجاوات.



وكانت وزارة الكهرباء قد فعّلت عددًا من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقى الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات، سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.



وقد فعّلت الوزارة خدمة الخط الساخن (121) منذ أغسطس 2016، حيث تلقى هذا الخط أكثر من 6 ملايين مكالمة من أغسطس 2016 إلى مايو 2019.

ويأتي ذلك في إطار الإنجازات التي حققتها الوزارة من خلال متابعة تطبيق الآليات المختلفة لتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين لتلقى الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات، وذلك في إطار زيادة توعية المواطنين والمشتركين بما يتصل بدائرة اهتمامهم، وكذلك تطوير الخدمات المقدمة لهم، وتسهيل طرق التواصل لمعرفة مشكلاتهم المختلف، والوقوف على أسبابها والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن.