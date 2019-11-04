البرلمان يوافق على قرار الرئيس بإعلان حالة الطوارئ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الإثنين، وقوفًا على قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 من أكتوبر 2019.



وجاءت الموافقة بالأغلبية بحوالي 450، فيما امتنع نائب واحد فقط وأبدى ثلاثة نواب عدم موافقتهم على إعلان حالة الطوارئ.