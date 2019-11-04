إيران تلجأ لـ"نورى المالكى" لإبقاء المهدى فى منصبه

أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الإثنين، نقلاً عن مصادرها المطلعة، بأن إيران استدعت رئيس الوزراء العراقي الأسبق، نوري المالكي، للانضمام إلى جهود الوساطة التي تقوم بها دعمًا لبقاء رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، في منصبه.



يأتي هذا فيما أعلن الرئيس العراقي، برهم صالح، في وقت سابق، أن رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، سيستقيل استجابة للاحتجاجات الجماهيرية، في حالة اتفقت الكتل البرلمانية على بديل له لتجنب الفراغ الدستوري.