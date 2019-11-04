صحيفة تركية: ممارسات "قوات أردوغان" بشعة

كشفت صحيفة "أحوال" التركية، اليوم الاثنين، عن أن التسجيلات المصورة التي أطلقها الجيش التركي والفصائل السورية الموالية له، والتي تتناول تعذيب تلك القوات للسوريين والأكراد، لا تقل في بشاعتها عن بشاعة التسجيلات التي كان ينشرها تنظيم داعش.



وأضافت أن التسجيلات تظهر وحشية النظام التركي في التعامل مع الأكراد، مشيرة إلى أن بعض الفصائل السورية تدعم أردوغان، لاسيما "الجيش الوطني السوري"، الذي يتلقى التدريب والمعدات والتمويل والأجور من تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو).



وأظهر فيديو مجموعة من الرجال يضعون أقدامهم على جثة امرأة غارقة في الدماء، وأحدهم ينعتها بـِ"العاهرة"، وتُدعى المرأة أمارة ريناس، وهي عضو في "وحدات حماية المرأة" الكردية، التي لعبت دورا بارزا في هزيمة داعش.



كما ظهرت لقطات حية على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر هتافات لمسلحين موالين مرددين: "جئنا لقطع رءوس الكفار والمرتدين".



وقال جيمس جيفري، المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، أمام البرلمان الأمريكي: "الكثير من الناس فروا من منازلهم بسبب الخوف من ممارسات قوات المعارضة السورية الموالية لتركيا".