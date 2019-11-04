تايمز تدعو للتحقيق مع أردوغان لاستخدامه أسلحة محرمة فى سوريا

تتزايد الدعوات العالمية لمعاقبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والجيش التركي، على خلفية العدوان التركي على سوريا، وتحديدًا شمال سوريا، خاصة بعد انتشار تقارير إعلامية تفيد باستخدام أردوغان للفسفور الأبيض خلال عدوانه على سوريا، وهو من الأسلحة المحرمة دوليًا.



وحذّرت صحيفة التايمز البريطانية، اليوم الإثنين، من أنّ قرار منظمة الحد من انتشار الأسلحة الكيمياوية عدم التحقيق في استخدام تركيا المشتبه فيه للفسفور الأبيض في حملتها ضد القوات الكردية في سوريا،"أمر مثير للقلق بصورة كبيرة"، مؤكدة على أنه لا بد من التحقيق في الجرائم الدولية المشتبه فيها دون خوف أو تحيز.



كانت صحيفة "التايمز" البريطانية أول من أشار إلى استخدام تركيا الفسفور الأبيض، بعد أن أطلعها طبيب على معرفة كبيرة بإصابات الحروق الناجمة عن استخدام أسلحة كيمياوية، حيث عثر الطبيب على 15 أو20 من مصابى الحروق الذين يعتقد أن إصاباتهم ناجمة عن استخدام الفسفور الأبيض.