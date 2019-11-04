كيف احتفلت ليلى علوي بعيد الحب؟ (صور)

شاركت الفنانة ليلى علوي، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور من فيلم "كل هذا الحب" إنتاج 1988.



وظهرت "علوي" في الصور، رفقة الفنان الراحل نور الشريف، معلقة عليها بقولها: "الاحتفال بالحب هو احتفال بالحياة، بالمشاعر اللي بتملا حياتنا، بالتفاصيل والمواقف حتى لو متناقضة ومتلخبطة وعكس بعض".



وأردفت: "وفي يوم الحب المصري بفكركوا وبفتكر معاكوا واحدة من أجمل قصص الحب اللي كنت جزء منها.. قصة حب وفاء وكمال.. فيلم "كل هذا الحب" قصة وسيناريو الأستاذ وحيد حامد وإخراج العظيم حسين كمال، اللي شاركني بطولته الجميل الراحل نور الشريف.. مين فاكر قصة #كل_هذا_الحب؟".



فيلم "كل هذا الحب" إنتاج 1988، بطولة نور الشريف، ليلى علوي، يحيى شاهين، محمد الدفراوي، إحسان القلعاوي، وسلوى عثمان، ومن تأليف وحيد حامد، وإخراج حسين كمال.

