حماس تنفى ما تردد حول صفقة تبادل الأسرى

نفت حركة حماس الأنباء التى ترددت من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن إحراز تقدم في مفاوضات استعادة الجنود الأسرى لدى المقاومة في غزة.



وأكد عضو المكتب السياسي مسئول ملف الأسرى في حركة حماس، موسى دودين، فى تصريحات صحفية، أن ما يتم تداوله حول وجود تقدم في ملف تبادل الأسرى، أخبار عارية من الصحة تمامًا، ولا تستند لأي أساس حقيقي، وفقًا لما نقلته وكالة "سوا" الفلسطينية.



وشدد دودين على أنه لا توجد وساطات جديدة وفاعلة بملف التبادل، لافتا إلى أن حماس أعلنت مسبقًا أنها غير مستعدة للدخول في صفقة تبادل أسرى جديدة، دون أن يبدي الاحتلال جدية حقيقية لإبرامها، ويلتزم بما ترتب على صفقة التبادل السابقة.



وأشار دودين إلى أن المسار الصحيح للدخول في مفاوضات لإبرام صفقة جديدة يبدأ بالإفراج عن كل الأسرى الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم بصفقة وفاء الأحرار، ووقف إجراءاته العدوانية المتصاعدة ضد الأسرى داخل السجون.



وكان منسق ما يسمى شئون الأسرى والمفقودين في حكومة الاحتلال، يارون بلوم، صرح بأن الفترة الأخيرة شهدت تقدمًا ما في مفاوضات استعادة الأسرى الإسرائيليين بقطاع غزة.