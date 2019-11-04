بدء الجلسة العامة للبرلمان.. وعبدالعال: "مفيش إحساس بالمسئولية"

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، منذ قليل بعد تأخر قرابة الساعة نظرًا لاجتماعات اللجان النوعية.



وطالب عبدالعال النواب بالدخول لقاعة الجلسة العامة، موضحًا أنه أكد على الأعضاء بأن جلسة اليوم مهمة نظرًا لتقرير حالة الطوارئ.



كما طالب رؤساء اللجان بالانتهاء من الاجتماعات والنزول إلى قاعة الجلسة.



كما طالب الأعضاء الموجودين بالبهو الفرعوني بالدخول قائلًا: «أنا مش عارف البهو فيه إيه، النواب قاعدين فيه ومش عارف أعمل إيه في البهو؟».



ويستأنف مجلس النواب، اليوم الإثنين مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 من أكتوبر 2019



وطالب الدكتور علي عبدالعال الأعضاء بدخول قاعة الجلسة، قائلًا :«اليوم مهم ومناقشة الطوارئ ذات أهمية.. قائلا: ليه مفيش إحساس بالمسئولية؟».