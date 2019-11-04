سقوط بلكونة عقار بسيدي بشر شرق الإسكندرية

شهدت منطقة سيدي بشر، شرق الإسكندرية، اليوم الاثنين، سقوط بلكونة بالعقار بشارع مسجد سيدي بشر دون إصابات.



تلقت غرفة عمليات حي المنتزه أول، برئاسة حمدي عبدالعليم شامة رئيس حي المنتزه، بلاغًا يفيد بسقوط بلكونه بالعقار رقم 19 بشارع مسجد سيدي بشر.



ووجّه رئيس الحي بالتحرك الفوري فور ورود البلاغ، وإدارة المتابعة وشرطة المرافق، وجارٍ عمل اللازم لحماية المواطنين من التعرض للمخاطر.