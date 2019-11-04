دعوات عراقية لمقاطعة السلع الإيرانية

دعا العراقيون، اليوم الاثنين، لمقاطعة السلع الإيرانية الصنع في السوق العراقية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومقاطعة أي شيء تحت العلامة التجارية "صنع في إيران".



جاء ذلك في الوقت الذي تحولت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في كربلاء وبغداد والمدن في جميع أنحاء جنوب العراق إلى أعمال عنف، حيث فتحت قوات الأمن النار، وأحرق المحتجون المباني الحكومية ومقر الميليشيات التي تدعمها إيران، وقتل أكثر من 250 شخصًا في الحملة الأمنية التي وقعت هذا الشهر.



وأشار العديد من المتظاهرين الذين يطالبون بإصلاح النظام السياسي إلى أن طهران هي الراعي الرئيسي له في العراق.



وقال شهود عيان إن العشرات من المحتجين العراقيين هاجموا القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء الشيعية المقدسة، وقاموا بتوسيع الحواجز الخرسانية التي تحيط بالمبنى، وإسقاط العلم الإيراني واستبداله بالعلم العراقي.



وأطلقت قوات الأمن النار في الهواء لتفريق المتظاهرين، الذين ألقوا الحجارة وأحرقوا الإطارات حول المبنى في زاوية شارع في كربلاء، جنوب بغداد.



ولم ترد أي تقارير فورية عن وقوع إصابات في الحادث الذي وقع أمس الأحد، والذي يأتي وسط احتجاجات مستمرة في العاصمة بغداد والمحافظات ذات الأغلبية الشيعية في الجنوب.



ومن خلال حملة اجتماعية واسعة، دعا العراقيون إلى مقاطعة السلع الإيرانية الصنع في السوق العراقية.



وأكد الناشطون العراقيون أن الحملة تهدف إلى فرض عقوبات اقتصادية على طهران، وممارسة الضغط الاقتصادي على أمل كبح جماح تدخلها في العراق، كما يزعمون أنها تهدف إلى تعزيز السلع المحلية من أجل إنقاذ الاقتصاد العراقي المدمر.



وشهدت الانتفاضة الشعبية في العراق معارضة شديدة وغاضبة ضد تدخلات النظام الإيراني في العراق، حيث ردد المتظاهرون في مدن مختلفة، مثل بغداد وكربلاء والنجف والبصرة، شعارات واضحة ضد علي خامنئي، القائد الأعلى للملالي، وقاسم سليماني، قائد الحرس الثوري.