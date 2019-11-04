وزير الدفاع يتوجه إلى اليونان لحضور تدريبات "ميدوزا - 9"

توجه الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إلى اليونان؛ لحضور فعاليات المرحلة الرئيسية للتدريب البحري الجوي المشترك "ميدوزا -9".



ومن المقرر أن يعقد وزير الدفاع، خلال الزيارة، لقاءات رسمية مع نظيريه اليوناني والقبرصي وكبار المسئولين في القوات المسلحة اليونانية والقبرصية؛ لمناقشة تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وزيادة مجالات التعاون العسكري والأمني المشترك.



وتستمر فعاليات التدريب الذي تنفذه عناصر من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة المصرية واليونانية والقبرصية غرب جزيرة كريت باليونان، خلال عدة أيام، وبمشاركة طلبة الكلية البحرية، بما يسهم في نقل وتبادل الخبرات وصقل مهارات العناصر المشاركة.



ويعد التدريب المشترك "ميدوزا-9" من أكبر التدريبات البحرية والجوية المشتركة التي تُنفذ في نطاق البحر المتوسط، وبما يعكس التقارب التام وتوحيد المفاهيم العملياتية بين القوات المسلحة لكل من مصر واليونان وقبرص، للتعاون في فرض السيطرة البحرية وتأمين الأهداف الاقتصادية والحيوية، والتصدي لأي عدائيات محتملة.