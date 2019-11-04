مهندس يعذب طفله حتى الموت بسبب "البلاي ستيشن"

عذب مهندس زراعي طفله حتى الموت عقابًا له على سرقة مبالغ مالية للعب البلاي ستيشن، في بولاق الدكرور، وتمكنت مباحث الجيزة من القبض على الأب المتهم.



تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارًا من مستشفى بوصول الطفل "ياسين"، 8 سنوات، بالصف الثالث الابتدائي، جثة هامدة، وبجسده سحجات وكدمات وآثار تقييد باليدين والقدمين.



شكّل اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتفسير آثار التعذيب على جسد الطفل المجني عليه.



وأسفرت التحريات، بقيادة اللواء عاصم أبوالخير مدير المباحث الجنائية، والعقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة، عن أن والد الطفل وراء قتله.



وقرر الأب "خميس"، 35 سنة، مهندس زراعي بالأوقاف، في مناقشاته، أن نجله سرق مبالغ مالية على فترات بلغت 1400 جنيه، للعب بها في محلات البلاي ستيشن، ما دفعه للتعدي عليه بالضرب حتى فقد الوعي، فأسرع بنقله إلى المستشفى لإنقاذه إلا أنه فارق الحياة.



تحفظت قوات الأمن، برئاسة المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، على الأب، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.