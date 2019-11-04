المجلس الانتقالي يوجه رسالة لجنوب اليمن قبل توقيع اتفاق الرياض

وجه رئيس الجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، رسالة إلى أبناء جنوب اليمن، قبيل توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي.



وقال "بن بريك"، عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "إلى شعب الجنوب الصابر عامة وأبناء حضرموت خاصة، ندعوكم إلى نصرة وفدنا في الرياض بالخروج في أجواء احتفالية يوم الثلاثاء احتفاءًا بالتوقيع على اتفاقية الرياض في الشراكة ونصرة القضية الجنوبية العادلة مع الانتقالي والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات".



وتنطلق غد الثلاثاء، مراسم توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، تحت رعاية المملكة العربية السعودية، وبحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.