بإطلالة شتوية.. مي سليم في جلسة تصوير جديدة

شاركت الفنانة مى سليم، جمهورها بمجموعة صور، عبر حسابها الخاص علي موقع "انستجرام"، من أحدث جلسة تصوير لها.



وظهرت مى، فى الصور وهى ترتدى جاكيت باللون الرمادى، توب باللون الأزرق، أيس كاب باللون الأخضر، وحظيت الصورة على إعجاب كبير من متابعيها.



يشار أن مي سيعرض لها خلال الأيام القادمة مسلسل "حواديت الشانزلزيه"، والمسلسل تدور أحداثه فى فترة الخميسنات، لإظهار جمال مصر فى تلك الحقبة، والمسلسل ينتمى إلى الدراما المطولة ذات الـ 45 حلقة، وهو بطولة كلا من: إنجى المقدم، إياد نصار،مى سليم، إدوارد،هاجر الشرنوبي، أمانى كمال، فريدة سيف النصر، والمسلسل من إخراج مرقس عادل، إنتاج سينرجى.

