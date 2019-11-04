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مصر

تفاصيل نظام التكليف الجديد لـ "الأطباء"

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 01:02 م
جريدة الدستور
فاتن خديوى
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حددت وزارة الصحة والسكان تفاصيل نظام التكليف الجديد للأطباء، مشيرة إلى أنه بعد قضاء فترة الامتياز يتقدم الطبيب لحركة التكليف عن طريق الموقع الالكتروني المخصص لذلك.

وأضافت أنه يختار الطبيب مديرية تكليفه والتخصص الذى يرغب بالعمل فيه والالتحاق ببرنامج الزمالة المصرى، لافتة إلى أنه يتم ترشيح الطبيب لمديرية التكليف طبقًا لـ "الاحتياجات – المجموع التراكمى – رغبات الطبيب"، فى حين يتم ترشيحه للتخصص طبقا لـ "الاحتياجات – المجموع التراكمى – رغبات الطبيب – أماكن التدريب بالزمالة"

وأوضحت أنه يتم ترشيح الأطباء للتدريب بالزمالة المصرية فى التخصص الذى تم ترشيحه إليه فى إحدة مستشفيات ومديريات التكليف وفى حال عدم توافر مكان للتدريب داخل محافظة تكليفه يتم نقله للتدريب فى أقرب المحافظات إليه لحين توافر مكان للتدريب فى مديرية تكليفه.

وبالنسبة لتخصص طب الأسرة، أوضحت وزارة الصحة أن العام الأول يقضى الطبيب 6 أشهر بمركز طب الأسرة ضمن برنامج التدريب بالزمالة و6 أشهر فى استقبال أحد المستشفيات ذات النطاق الجغرافى لوحدة طب الأسرة المتدرب بها، وبدءًا من العام الثانى وحتى نهاية مدة التدريب بالزمالة يقضى الطبيب سنويًا 9 أشهر بمركز طب الأسرة و3 أشهر باستقبال أحد المستشفيات.

وأوضحت أنه بالنسبة للتخصصات الملحة يقضى الطبيب كامل مدة تدريبه داخل المستشفى المقرر بها تدريبه ضمن برنامج الزمالة المصرية دون العمل تمامًا فى وحدات الرعاية الأساسية.

وأشارت إلى أنه بالنسبة لباقى التخصصات يقضى الطبيب سنويًا 9 أشهر بالمستشفى المقرر تدريبه بها و3 أشهر بأحد وحدات الرعاية الأساسية ضمن النطاق الجغرافى.

وأكدت وزارة الصحة أنه بعد نهاية مدة التدريب بالزمالة واجتياز الاختبارات يحق للطبيب التقدم للترقية كأخصائى فى تخصصه ويتم تأهيله للعمل كمدرب بالزمالى المصرية فى حال رغبته بذلك.
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