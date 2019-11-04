المغامرة جوزفين سعيد: أحلم بتسلق قمة إيفرست وتعلم ركوب الخيل رغم فقدانى نعمة البصر

تحدّت جوزفين سعيد، الظلام الذى فُرض عليها دون إرادة منها بعدما ولدت كفيفة، ومارست معظم الرياضات الصعبة، كما عشقت كذلك الحياة بكل تفاصيلها وعاشتها جيدًا، واستمتعت بكل ما فيها من جمال وسحر دون أن تصاب بالإحباط أو اليأس.



تتلمس «جوزفين»، ٢٨ عامًا، الطريق، فتقع تارة ثم تنتصب رافعة هامتها إلى أعلى حتى تستكمل رحلتها الشاقة فى تسلق الجبل لتصل إلى أعلى قمته، ثم تجد نفسها متربعة على عرشه دون منافس- وأى منافس- فرحلتها الشاقة لا تقارن بأى رحلة أخرى.





تقول الفتاة، لـ«الدستور»: «حياتى كانت بسيطة ومنغلقة نوعًا ما، ولكن الصحراء والمغامرة وتسلق الجبال تأخذننى إلى عالم جديد وحياة مختلفة أتمسك بها من كل قلبى، كما أن أجواء الصحراء تبعدنى عن معاملة الناس ونظرتهم إلىّ على أننى أحتاج للشفقة، فالمعاق هو من تعوقه أزمة عن استكمال طريقه، وأنا لست كذلك».

بصوت هادئ وكلام قليل وابتسامة ناعمة تحدثت «جوزفين» عن فكرة الرفض المجتمعى لإعاقة المكفوفين، قائلة: «كل حاجة لأ، سفر دون مرافق ترفضه شركات السياحة، طلبات الالتحاق بوظيفة تُقابل بالرفض، الكثير من الوظائف يرفضنا أصحابها أو يعتذرون بحجج من نوعية أن العمل يتطلب مهارات النظر، كما ترفض الكثير من شركات السياحة اصطحاب المكفوفين لرحلاتها، وهو ما أصابنى بخيبة أمل فى أوقات كثيرة».



وأضافت: «ظللت أبحث عن شىء مختلف، ولأننى أحب المغامرة كنت أقول فى نفسى سأجد يومًا ما ما يُشبع هذه الهواية، فعلى الرغم من هدوئى الظاهرى، فإن المغامرة تعلمنا السلام النفسى والشقاوة والجرأة داخليًا».



تبتعد بتفكيرها متذكرة طفولتها: «منذ صغرى وأنا أشاهد مع أمى أفلام المغامرة الأجنبية المليئة بمشاهد الجبال الثلجية والأشجار والبحار، كانت أمى تشرح لى كل هذه الصور، وتعرفنى عليها من خلال مخاطبة خيالى».



تعرفت «جوزفين» من خلال مواقع التواصل الاجتماعى على مجموعة سياحية تنظم رحلة إلى شبه جزيرة سيناء وتشمل التجول فى مناطق «طابا ودهب وشرم الشيخ»، وبالفعل طلبتْ الاشتراك فيها دون أن تعلم عن تفاصيلها شيئًا، فقط روح التجربة دفعتها للتواصل معهم.

مارست الفتاة الأيقونية خلال الرحلة تجربة الغطس للمرة الأولى فى حياتها، ولم تخرج منها كما كانت من قبل، بل أصبحت أكثر حماسة، فتقول: «على الرغم من عدم رؤيتى ما يحدث فى أعماق المياه، فإن استمتاعى بالتجربة فاق توقعاتى، فقد اكتشفت فى نفسى أننى شجاعة ويمكننى ممارسة أمور جديدة لم أختبرها من قبل، لكن الفضل يرجع إلى المدرب الذى كان يقود المغامرة ويشجعنى على السباحة فى العمق».



رحلة السفر شملت المغامرة فى الصحراء بالسير فى سيناء، مضيفة: «لم أكن أعرف عنها شيئًا، حتى إننى كنت أسأل أسئلة ساذجة متأثرة بالأفلام التى شاهدتها، مثل هو إحنا هنقابل ذئاب فى الصحراء؟، وكانت مسئولة الدعوة تجيبنى بتلقائية وترد أنه لا خوف من السير فى الصحارى المصرية».



تعلمت «جوزفين» خلال رحلتها أمورًا جديدة، مستخدمة حواسها «اللمس والشم والسمع»: «الاعتماد على حاستى اللمس والسمع يحفز الخيال ويزيد قدرته، ففى هذه الرحلة لمست كل شىء (الصخور والأشجار)، وتعلمت كيفية السير فى الطرق غير الممهدة دون الاصطدام بالصخور، هذا بخلاف التحديّات التى أثقلت خبرتى مثل المبيت فى الخلاء وفى الخيام، وكذلك العيش بحياة بدائية بسيطة».

وتحكى الفتاة الأيقونية عن أغرب المواقف التى تعرضت لها بسبب فقدانها البصر، فتقول بشكل طريف: «اصطدمت ذات مرة بثعبان دون أن أدرى، لكن الدليل البدوى أمسكه وجعلنى أتحسسه حتى لا أخشاه مجددًا».

فى السابق، كان يلازم «جوزفين» مرافق فى كل تحركاتها، فقد كانت أول طالبة كفيفة تلتحق بقسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، وكان أحد أفراد أسرتها برفقتها، لكن بعد التخرج فى الكلية وجدت نفسها بحاجة إلى الاشتراك فى كورسات وورش عمل لتطوير مهاراتها، وبالتدريج بدأت التعود على التحرك بمفردها بعدما طلبت من أسرتها ذلك.



وبعد فترة وقعت الفتاة فى حب الرمال والصحراء حتى صارت متعتها الأهم، وسافرت إلى عدة مناطق منها سانت كاترين وجبل موسى والطبارين، مضيفة: «سيناء كنز ثمين، والتجربة بشكلٍ عام كانت ناجحة لى وللمرشدين، لأنهم توقعوا أننى سأكون بطيئة ولكن حدث العكس».



وتحكى «جوزفين» عن أسباب ارتباطها بالصحراء بكلمات فلسفية، فتقول: «حب الصحراء والمشى فى دروبها أشبه برحلة حياتنا، فنحن نسير فى الحياة ونواجه مطبات، نقع أحيانًا ثم ننهض مجددًا، عندما نجد قمة فى الأعلى ننظر إليها ويكون لدينا شغف الصعود ثم نجد من يحبطنا أو من يساعدنا على الوصول للقمة، لذا فسواء فى الصحراء أو فى الحياة فيجب اختيار الرفيق قبل الطريق».



وأضافت: «تعلمنا الرحلة كيف نكون انتقاءيين فى الحياة مثل اختيار ما نحمله فى حقائبنا وترك ما لا يفيد أو ما يشكل لنا حملًا زائدًا لا نحتاجه فى رحلتنا».



أما عن حلمها فتقول إنها تطمح فى تسلق قمة جبل إيفرست أو السير فى منطقة الهيمالايا بمساعدة المرشدين.



وتضيف: «أحلم بأن ينجح كل محروم من البصر فى تحقيق أحلامه، وأن يختبر أمورًا جديدة فى الحياة تأخذه لرحلة نور حُرم منها، وأسعى لمساعدة الآخرين على تخطى عقباتهم وتشجيعهم على ذلك».



وتسعى «جوزفين» لممارسة أنشطة جديدة بهدف الاستمتاع بحياتها، من بينها رياضة ركوب الخيل.



وتختتم: «مًن يدرى فقد يراودنى حلم جديد أسعى لتحقيقه، لأننى بطبيعتى نشيطة لا أتوقف عن الأحلام ولا أحب الحياة الثقيلة الهادئة».