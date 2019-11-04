أستاذ آثار: يكشف لماذا سمي توت عنخ آمون بالفرعون الذهبي

قال الدكتور أحمد بدران أستاذ الآثار المصرية بجامعة القاهرة، إن مصر تحتفل اليوم بالذكرى الـ 97 لاكتشاف مقبرة توت غنخ آمون موضحًا أن الملك توت عنخ آمون يحظى بشعبية واهتمام كبيرين وقبول لدى العالم.



وأوضح بدران، خلال حواره فى برنامج "8 الصبح " المذاع على فضائية "DMC "، أن سر الاهتمام بالملك توت عنخ آمون لأنه الملك الوحيد الذى لم يتم سرقة أو نهب مقبرته فى العصور القديمة، وعثر علي مقبرته بالختم الخاص بها وهو رقم 62 في وادي الملوك غرب الأقصر، عبارة عن مملكة خاصة بتوت عنخ آمون خاصة بكل ممتلكاته وآثاره من الذهب الخالص.



وأضاف أستاذ الآثار، أنه المقبرة سميت بالفرعون الذهبي، في كل العالم وحسب المراجع العلمية لأن كل آثاره مصنوعة أو عليها طبقة كبيرة من الذهب الخالص.



وذكر أن قناع الملك منتشر فى شوارع لندن وألعاب الأطفال وفي كل الميادين، بمناسبة افتتاح المعرض الخاص به هناك مضيفًا أن وزن القناع يساوي 14 كيلو جراما من الذهب خالص فى المتحف المصرى بالتحرير.

