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فن

تعرف على فعاليات مهرجان الموسيقى العربية اليوم

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 03:20 ص
هاني شاكر
هاني شاكر
حسن أمين
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يحيى أمير الغناء العربي هاني شاكر حفلًا ضمن فعاليات الدورة الـ 28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، وذلك في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، على مسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ويسبق حفل هاني شاكر فاصلين، الأول تحييه المطربة سوما، والفاصل الثاني يحييه عازف القانون العراقي فرات قدوري.

وعلى الجانب البحثي، يواصل المؤتمر العلمي المصاحب جلساته التي تعقد على المسرح الصغير بدءًا من العاشرة صباحًا، ويناقش محور جدلية العلاقة بين الشباب العربي وتراثه الموسيقي، بحضور الدكتور محمد آدم سليمان من السودان "مقررًا"، والأب الدكتور يوسف طنوس من لبنان، والدكتور نبيل الدراس من الأردن، والدكتور كمال يوسف علي من السودان، والدكتور خليفة جاد الله من فلسطين.

وفي الثانية عشر والنصف ظهرًا تقام جلسة أخرى بحضور كل من الدكتور نبيل الدراس من الأردن "مقررًا"، ونهيل سلوم من سوريا، وهاني البدري من مصر، وايلي تومية من لبنان، والدكتور محمد علاء محمد فتحي من مصر.

كما يعقد في الخامسة مساء على المسرح الصغير ورشة عمل ومحاضرة للباحث اللبناني أمين بيهم، ويتناول خلالها موضوعات مدخل للتحليل البياني لموسيقى المقام، وتحرير الصوت والفيديو كتقنيات مكملة للتحليل البياني لموسيقى المقام إلى جانب تطبيق عملي عن التحليل البياني للصوت والتحليل بالفيديو.
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