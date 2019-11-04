تفاصيل اكتشاف طفل مصري مقبرة "توت عنخ آمون"

كشف الدكتور أحمد بدران، أستاذ الأثار المصرية بجامعة القاهرة، كواليس اكتشاف مقبرة "توت عنخ آمون"، والذي يعد أهم اكتشاف في القرن العشرين، في يوم 4 نوفمبر 1922 لعالم آثار الإنجليزى، جاء له طفل يدعي حسين عبد الرسول وأخبره أن مدخل المقبرة ظهر.



وأكد بدران، خلا حواره ببرنامج "8 الصبح"، والمذاع علي فضائية "dmc"، أنه علي مدار خمس سنين لم يكتشف شئ، والطفل المصري يعتبر هو المكتشف الحقيقي للمقبرة توت عنخ آمون، وتابع أن طفل مصرى ارتدى قلادة الفرعون الذهبى والتقطت له الصور احتفالا به.



وكشف أنه تم العثور على 5 آلاف وأربعين قطعة أثرية ما بين مقاصير قطعة خشبية وعدد كبير من الأبواق بالإضافة الى مومياء الملك والتابوت والقناع والعجلات الحربية وغيرها مضيفًا أن كل ذلك يعرض في متحف مصر الكبير الذي يعد هدية مصر للعالم.

