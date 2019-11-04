التخطيط: "تكافل وكرامة" يغطي 3.8 مليون مواطن

قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الدولة المصرية مرت بمرحلة عدم استقرار سياسي واقتصادي امتدت لأكثر من 4 سنوات في أعقاب أحداث 2011 إلي حد لم يعد ممكنًا الاستمرار في معالجة الإختلالات الاقتصادية بنفس الحلول المؤقتة، وإنما كان لابد من إتخاذ إجراءات وإصلاحات جذرية بدأت بقرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.



وأضافت: "ندرك جيدًا أن إجراءات الإصلاح أثرت بشكل سلبي على بعض فئات المجتمع الأقل دخلًا وهو أمر حتمي في كل تجارب الإصلاح فلا إصلاح حقيقي بدون تكلفة وعائد أيضًا".



ولفتت وزيرة التخطيط خلال كلمتها بفعاليات اليوم الثاني من الاسبوع العربي للتنمية المستدامة، إلى أن قرار تحرير سعر الصرف كان ضروريًا لحماية الصناعة الوطنية، والتوقف عن دعم الواردات واستيرادها بأقل من قيمتها الحقيقة بفعل تقويم الجنيه المصري بأعلى من قيمته وتثبيت سعر الصرف، وكذلك للحد من التراجعات المستمرة لمستوى الاحتياطي النقدي بعد أن بات تغطي أقل من 3 شهور واردات السلع الاستراتيجية.



وتابعت: إلى جانب ذلك اتخذت الدولة إجراءات بترشيد دعم الطاقة لتحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة وأن 70% من هذه الدعم كان يوجه لـ 40% من الفئات الأعلي دخلًا في المجتمع، وبالتوازي مع تلك الإجراءات لم تغفل الحكومة التركيز على الفئات الأقل دخلًا من خلال التوسع في برامج الحماية الإجتماعية فتم تنفيذ برامج دعم نقدي مشروط وغير مشروط "تكافل وكرامة" والذي يغطي 3.8 مليون مواطن، وتنفيذ برنامج حياة كريمة من خلال توجيه استثمارات قدرها 6.6 مليار جنيه لتطوير 277 قرية أكثر فقرًا في خطة العام الحالي 2019-2020، وبالإضافة لذلك تم زيادة الاستثمارات الموجه للتعليم والصحة في خطتها الجديدة، حيث تم زيادة مخصصات الصحة بنسبة 66% عن العام الماضي، بخلاف مبادرات القضاء علي قوائم الانتظار والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية والبرامج الخاصة بصحة المرأة.