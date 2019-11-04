لحظة قطع محتجين عراقيين لعدد من الشوارع الرئيسية فى بغداد

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو، يوضح قطع محتجين عراقيين اليوم الاثنين، عددًا من الشوارع والجسور الحيوية وسط العاصمة العراقية بغداد، كما أغلق محتجون طرقًا وجسورًا ومؤسسات حكومية في محافظات بابل وذي قار والمثنى والديوانية وواسط وميسان بالعراق.



ويظهر مقطع الفيديو، محتجين يضرمون النار فى عدد من الطرق بالقرب من بعض المؤسسات الحكومية، ودور العبادة، كما تظهر اللقطات أيضا تثبيت الأسلاك الشائكة فى عرض الطرق الرئيسية



وتشهد مدن عراقية مظاهرات ضخمة على خلفية تردى الأوضاع الاقتصادية وفساد النخب السياسية، وتسببت الاضطرابات فى مقتل العشرات وإصابة المئات بجروح.

