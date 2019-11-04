مواصفات ورقة امتحان اللغة الإنجليزية فى التعليم الأساسي

أعلن مكتب مستشار مادة اللغة الإنجليزية تعديل مواصفات الورقة الامتحانية في مادة اللغة الإنجليزية، حيث تم تعديل ٥ مواصفات لامتحان المادة.



اشتملت التعديلات على امتحان الصف الخامس الابتدائي "البراجراف" ليكون 5 جمل بدلًا من 4، وفي الصف السادس"البراجراف" 7 جمل بدلًا من 4، وبالنسبة للترتيب جملتين فقط بدلًا من 4.



أما الصف الثاني الإعدادي " فالبراجراف أو الإيميل" يتكون من ٩٠ كلمة بدلا من 6 جمل، والقصة سؤالين مقال فقط وسؤال توصيل، وفي الصف الثالث الإعدادي "البراجراف أو الايميل" يتكون من ١١٠ كلمات بدلًا من 7 جمل وزيادة درجة السؤال ليصبح ٨ بدلًا من ٥ درجات وتخفيض درجة القصة والأسئلة المقالية لتصبح درجاتها ٤ بدلًا من ٧.



وتضمن تعديل مواصفات تعديل امتحان الصف الأول الإعدادي مواصفات جديدة في السؤال الأول استماع أربع جمل اختياري، والسؤال الثاني محادثه بها خمس فراغات، والسؤال الثالث قطعه فهم عليها 6 أسئلة تلاته مقال و3 اختياري، والسؤال الرابع اختياري ١٠ جمل (٧) مفردات و(٣) قواعد، والسؤال الخامس صحح ما تحته خط (٤) جمل، والسؤال السادس براجراف من ٧٠ - ٨٠ كلمة وإجمالي الدرجات ٣٥ تضرب في ٢ ليصبح مجموع درجات الورقة ٧٠ درجة، بالإضافة إلى ٣٠ درجة أعمال سنة فيصبح الكل ١٠٠.