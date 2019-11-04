شحن 3500 طن رخام وتداول 22 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم الاثنين 22 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات وغادر الميناء 6 سفن، ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة.



كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وغادر الميناء سفينة، ومتواجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول 3 سفن.



كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة، وهي السفينة ZAMZAM التي ترفع علم توجو، ويبلغ طولها 98 متر والغاطس 6 أمتار، وذلك لشحن 3500 طن صودا كاوية من الميناء.



وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينتين.



وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.