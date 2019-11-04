حملة مكبرة لضبط السائقين المتلاعبين بالأجرة في الشرقية

قاد محافظ الشرقية، اليوم، حملة مكبرة لضبط سيارات الأجرة والسرفيس المخالفة بمدينة الزقازيق، مؤكدا ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السائقين المخالفين وغير الملتزمين بتطبيق تعريفة الركوب المحددة، وفتح البنديرة وتشغيل العداد والالتزام بخط السير وعدم تقطيع المسافة للحصول على أجرة أكثر من مرة.



وجه محافظ الشرقية مدير إدارة المرور بالتنسيق مع مدير الإدارة العامة للمواقف ومشروع السرفيس بتكثيف الحملات المفاجئة على المواقف العمومية وسيارات الأجرة "التاكسي – السرفيس – الميكروباص"، للتأكد من التزام السائقين بالقواعد العامة للمرور وعدم مخالفة القانون، مشددا على ضرورة وضع استيكر على سيارات الأجرة موضح به خط السير وتعريفة الركوب.



طالب المحافظ المواطنين بالتعاون مع إدارتي المرور والمواقف وتحمل مسئولياتهم وعدم الاستجابة لاستغلال السائقين والإبلاغ عن المخالفين على الأرقام "الخط الساخن للمرور 2262250 - الإدارة العامة للمواقف 2315974 - غرفة الأزمات والكوارث 2303693 - بوابة الشكاوى الحكومية 16528".