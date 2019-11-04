بدء ورش تدريب الأسبوع الـ9 في سقارة

بدأت فعاليات اليوم الثاني لدورات الأسبوع التاسع للخطة التدريبية لمركز التنمية المحلية بسقارة، اليوم الاثنين، خلال الفترة من 2 إلى 7 -11-2019.



وتتضمن 4 دورات، هي:

- دورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الموارد البشرية.

- دورة إدارة الفعاليات (الاجتماعات - ورش العمل النقاشية - جلسات العصف الذهني - مجموعات إدارة الأزمات - جلسات المحاكاة - التجهيز والتوثيق) لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم ومساعديهم.

- دورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الإشغالات والمحلات.

- دورة لغة إنجليزية مستوى ثالث – دورة رقم (3) خلال الفترة من 2 - 11 إلى 14 - 11.



وتستمر الدورات حتى نهاية الأسبوع وتتخللها ورش عمل مسائية لزيادة مساحة التواصل مع كل عناصر منظومة التدريب وبناء القدرات وإدارة الموارد البشرية بالمحافظات.