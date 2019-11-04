فرص عمل بالمنوفية براتب يصل لـ 3000 جنيه

أعلنت مديرية القوى العاملة بالمنوفية، عن توافر فرص عمل للشباب، وذلك بعدد من الشركات الخاصة بشبين الكوم، وبراتب يصل إلى 3000 جنيه.



وتتضمن الوظائف المتاحة، عمال إنتاج، وذلك من الذكور، ولا يشترط وجود مؤهل، على ألا يزيد العمر عن 28 سنة، وبراتب 1700 جنيه، وذلك للعمل 8 ساعات.



كما تتضمن الوظائف، محاسبين، وذلك من الذكور والإناث، بشرط حصول المتقدم للوظيفة على بكالوريوس تجارة، وألا يزيد عمره عن 28 سنة، وذلك براتب 3000 جنيه، وذلك للعمل 8 ساعات.



كما تتضمن الوظائف، 10 أخصائي نظم محاسبة، وذلك بإحدى جمعيات رجال الأعمال، بأبراج بشاير الخير بشبين الكوم، وذلك من الذكور والإناث، بشرط حصول المتقدم للوظيفة على بكالوريوس هندسة حاسبات وعلوم، على ألا يزيد عمره عن 35 سنة، وذلك براتب 1500 جنيه، بالإضافة إلى حوافز، وذلك للعمل 8 ساعات.



كما تتضمن الوظائف، 50 أخصائي خدمات مالية فردي، وذلك من الذكور، بشرط حصول المتقدم للوظيفة على مؤهل عالي، وألا يزيد عمره عن 35 سنة، وذلك براتب 1500 جنيه، بالإضافة إلى حوافز، والعمل 8 ساعات.



كما تتضمن الوظائف، 50 أخصائي خدمات مالية جماعي، وذلك من الإناث، بشرط حصول المتقدمة للوظيفة على مؤهل عالي، وألا يزيد عمرها عن 35 سنة، وذلك براتب 1500 جنيه، بالإضافة إلى حوافز، والعمل 8 ساعات.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى هذه المهن أو معرفة المزيد عنها التوجه إلى مكتب التشغيل بشبين الكوم، أو وحدة التشغيل بالمديرية.