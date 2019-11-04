الطيران الإسرائيلى يحلق بكثافة بالأجواء اللبنانية

تجددت مرة أخرى انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى لسيادة لبنان، بالتحليق المكثف لطيرانه الحربى فوق المدن والقرى اللبنانية.



وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قامت ظهر اليوم، بالتحليق في أجواء بعلبك، وحلق الطيران فوق منطقة النبطية وإقليم التفاح وعلى علو متوسط.



كما قامت الطائرات الحربية الإسرائيلية بالتحليق في أجواء البقاع الأوسط على علو متوسط، كما حلق بكثافة في هذه الأثناء فوق منطقة مرجعيون.



وفى البقاع الغربي، حلق الطيران الإسرائيلى منذ لحظات على علو متوسط فوق مناطق راشيا والبقاع الغربي.



يذكر أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تقوم بانتهاك السيادة والقوانين والأعراف الدولية، وتقوم بالتحليق بشكل متكرر واستفزازي فوق المدن اللبنانية، خاصة منذ انطلاق المظاهرات الاحتجاجية في البلاد.