قطر ترد الشكر لتركيا على موقفها من المقاطعة وتصفه بـ"المشرف"

استمرارًا للتحالف القطري التركي منذ اندلاع الأزمة الخليجية، أعربت الدوحة عن تقديرها لحليفتها أنقرة بسبب دعم الأخيرة لها في مواجهة دول الرباعي العربي عقب إعلان المقاطعة العربية لقطر منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام.



وفي كلمته خلال افتتاح أعمال الاجتماع الوزاري للدورة الخامسة للجنة الاستراتيجية القطرية التركية في دولة قطر، أعرب وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، عن تقدير بلاده لموقف تركيا تجاه المقاطعة المفروضة على الدوحة منذ شهر يونيو 2017، ودعمها الوساطة الكويتية، واصفًا الموقف التركي بـ"المشرف"، حسبما جاء في بيان رسمي لوزارة الخارجية القطرية.



وأشاد بن عبدالرحمن آل ثاني، بالتطور اللافت والملحوظ للعلاقات الثنائية الدوحة وأنقرة، موضحًا أن حجم التبادل التجاري تضاعف إلى (2.4) مليار دولار أمريكي العام الماضي، فيما دعا الشركات التركية للاستثمار في قطر.



وذكر بيان الخارجية القطرية أنه تم توقيع 45 اتفاقية ومذكرة تفاهم، خلال الدورات الأربع الماضية لاجتماعات اللجنة الاستراتيجية العليا بين قطر وتركيا.



وتأتي تصريحات وزير الخارجية القطري حول دعم أنقرة للدوحة، بعد أن أعربت تركيا عن تقديرها لدعم

أمير قطر تميم بن حمد، التدخل التركي في سوريا منذ التاسع من أكتوبر الماضي.



وفي اجتماع سابق مع أمير قطر بمكتبه بالديوان الأميري، أمس الأحد، أبلغ الوزير التركي تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، قائلًا: "نشكر قطر على دعمها عملية نبع السلام".



وشهدت العلاقات الثنائية بين قطر وتركيا تعاونًا متزايدًا منذ اندلاع الأزمة القطرية، إذ أعلن تميم بن حمد عن ضخ استثمارات بقيمة 15 مليار دولار لإنقاذ الاقتصاد التركي، فيما دافعت الدوحة باستماتة عن التدخل التركي في سوريا مؤخرًا، معتبرة أن ما فعله "أردوغان" بسوريا "ليس جريمة" وإنما حق أنقرة في حماية أمنها القومي، كما جاء على لسان مسئولين قطريين.