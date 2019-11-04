الإثنين 04 نوفمبر 2019 الموافق 07 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

عالم

قطر ترد الشكر لتركيا على موقفها من المقاطعة وتصفه بـ"المشرف"

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 11:59 ص
جريدة الدستور
نيفين أشرف
طباعة
استمرارًا للتحالف القطري التركي منذ اندلاع الأزمة الخليجية، أعربت الدوحة عن تقديرها لحليفتها أنقرة بسبب دعم الأخيرة لها في مواجهة دول الرباعي العربي عقب إعلان المقاطعة العربية لقطر منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام.

وفي كلمته خلال افتتاح أعمال الاجتماع الوزاري للدورة الخامسة للجنة الاستراتيجية القطرية التركية في دولة قطر، أعرب وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، عن تقدير بلاده لموقف تركيا تجاه المقاطعة المفروضة على الدوحة منذ شهر يونيو 2017، ودعمها الوساطة الكويتية، واصفًا الموقف التركي بـ"المشرف"، حسبما جاء في بيان رسمي لوزارة الخارجية القطرية.

وأشاد بن عبدالرحمن آل ثاني، بالتطور اللافت والملحوظ للعلاقات الثنائية الدوحة وأنقرة، موضحًا أن حجم التبادل التجاري تضاعف إلى (2.4) مليار دولار أمريكي العام الماضي، فيما دعا الشركات التركية للاستثمار في قطر.

وذكر بيان الخارجية القطرية أنه تم توقيع 45 اتفاقية ومذكرة تفاهم، خلال الدورات الأربع الماضية لاجتماعات اللجنة الاستراتيجية العليا بين قطر وتركيا.

وتأتي تصريحات وزير الخارجية القطري حول دعم أنقرة للدوحة، بعد أن أعربت تركيا عن تقديرها لدعم
أمير قطر تميم بن حمد، التدخل التركي في سوريا منذ التاسع من أكتوبر الماضي.

وفي اجتماع سابق مع أمير قطر بمكتبه بالديوان الأميري، أمس الأحد، أبلغ الوزير التركي تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، قائلًا: "نشكر قطر على دعمها عملية نبع السلام".

وشهدت العلاقات الثنائية بين قطر وتركيا تعاونًا متزايدًا منذ اندلاع الأزمة القطرية، إذ أعلن تميم بن حمد عن ضخ استثمارات بقيمة 15 مليار دولار لإنقاذ الاقتصاد التركي، فيما دافعت الدوحة باستماتة عن التدخل التركي في سوريا مؤخرًا، معتبرة أن ما فعله "أردوغان" بسوريا "ليس جريمة" وإنما حق أنقرة في حماية أمنها القومي، كما جاء على لسان مسئولين قطريين.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

الوزراء: الأحد إجازة بمناسبة المولد النبوى للعاملين بالدولة

منذ حوالي 5 ساعات

بالأرقام.. مواعيد تسليم أراضى "بيت الوطن" بمدينة دمياط الجديدة

منذ أقل من ساعتين

محاكمة برلمانية لشركة عز الدخيلة تحت قبة مجلس النواب

منذ أقل من ساعة

القوات المسلحة: القضاء على 83 تكفيريًا وتدمير 115 عربة دفع رباعي

الصور

image description

هنادي مهنا ترتدي أغلى فستان في 2020.. ثمنه 8 ملايين جنيه

image description

حفل تكريم المساهمين فى ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان

image description

تدريب المنتخب الأوليمبي استعدادا لأمم أفريقيا تحت 23 سنة

image description

بروفات المطرب اللبناني سعد رمضان في دار الأوبرا

image description

انتعاش السياحة في دهب

الأكثر قراءة

القوات المسلحة: القضاء على 83 تكفيريًا وتدمير 115 عربة دفع رباعي

اليوم.. الإنتاج الحربى تعرض المركبات الكهربائية لأول مرة

"صيد الإخوان الجديد".. لماذا ظهر هيثم أبو خليل في بث مباشر مع وائل غنيم؟

أحمد سعد يعلق على حبس سمية الخشاب

أيام زمان

الفتى الأول.. طبيب نفسي يكشف سبب إعجاب النساء برشدي أباظة

الحسد في حياة ماري منيب.. «قاومته بعروسة ورق وديك أحمر ويد زنجي محنطة»

ابنة شقيقة صباح تكشف تفاصيل قصة حبها لرشدي أباظة وخداعه لها

القبلة في رأي أهل الفن: «نحن من أنصار تقبيل الشفتين.. وقبلات الرقبة تودِّي في داهية»

نجم الساعة

الحسد في حياة ماري منيب.. «قاومته بعروسة ورق وديك أحمر ويد زنجي محنطة»

الصحة

دواء جديد لعلاج مرض الزهايمر

إطلاق حملة توعية بمرض سرطان الثدى فى غانا

تفاقم مشكلة معالجة النفايات وإعادة تدويرها فى اليونان

الحكومة تقدم أقنعة الوجه لـ5 ملايين طفل فى نيودلهي لمواجهة التلوث

الرئيس نيوز

وزير المالية ل"الرئيس نيوز": زيادة الإنفاق الاجتماعى وتراجع العجز والتضخم بالموازنة الجديدة

القوات المسلحة: قتل 77 تكفيريا وضبط 7 آلاف كيلو بانجو وتفجير 376 عبوة ناسفة

عامة النواب يقر الطوارئ: "ضرورة لاقتلاع الإرهاب"

اشتباكات بين الجيش اللبناني ومتظاهرين لفض الاعتصامات وفتح الطرق

منوعات

غدًا.. اليونسكو تحيي اليوم العالمي للتوعية بأمواج تسونامى

شركات سياحية تطالب بالسيطرة على أسماك القرش في أستراليا

برلين تحتفل بذكرى مرور 30 عاما على سقوط جدارها

قطة تسافر أسفل شاحنة فى رحلة من النرويج للدنمارك

كشكول

إنشاء وحدة إدارة المجلات العلمية بجامعة بني سويف

بعد شهر من الإعلان.. آخر التفاصيل بشأن مسابقة الـ"120 ألف معلم"

عروض مسرحية بـ"حقوق المنيا" لمواجهة العنف ضد المرأة

"عبدالغفار" يبحث آليات التعاون مع نائب رئيس جامعة أريزونا

إسلام سياسي

القوات المسلحة: القضاء على 83 تكفيريا وتدمير 52 عربة

محلل تركي: أبو بكر البغدادي كان في حماية قوات تابعة لأردوغان

كيف استطاع داعش جلب أوروبيات لصفوفه الإرهابية؟

خبير أمني: مخططات الإخوان لانهاك الشرطة والجيش فاشلة


زيت وسكر

أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 4 – 11 – 2019

أسعار الخضراوات بالأسواق اليوم 4 نوفمبر

أسعار اللحوم الحمراء اليوم الإثنين 4 – 11 – 2019

قرار مهم من “الصحة” ضد تجار حلوى المولد الفاسدة

مقالات الرأي
نرمين يسر
غنوا.. الغناء مُعادل الحياة
د. منى حلمى
بمناسبة 4 نوفمبر عيد الحب
ماجد حبته
داعش يضرب من جديد
عمرو خالد
كيف تصل إلى المعانى العميقة فى الحياة؟
المزيد

الثقافة

صدور الطبعة 28 من "ثلاثية غرناطة" لرضوى عاشور

صدور طبعة جديدة من المجموعة القصصية "فوات الحيوات" ليوسف زيدان

11 نوفمبر.. نهضة مصر تطلق "أيام في بيت المحترم" لشافكي المنيري

غدا.. "كأنك تراه" على مسرح المركز الثقافي بطنطا

صفحتنا ع الفيس بوك