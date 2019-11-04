اللجنة العامة لمجلس النواب توافق على إعلان حالة الطوارئ

اجتمعت اللجنة العامة اليوم الإثنين، برئاسة الأستاذ الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس.



ونظرت اللجنة موضوعين:

الموضوع الأول: يتعلق بقرار السيد رئيس الجمهورية رقم (555) لسنة 2019 بشأن إعلان حالة الطوارئ.



واستعرضت اللجنة العامة ما تضمنه القرار من أحكام بشأن إعلان حالة الطوارئ، وكذلك ما تضمنه بيان السيد رئيس مجلس الوزراء الذي ألقاه أمام المجلس أمس، عن الأسباب التي دعت إلى إصداره قرار إعلان حالة الطوارئ.



وأكدت اللجنة العامة أن إعلان حالة الطوارئ هو إجراء ضرورى في ضوء الظروف التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة داخليًّا وإقليميًّا، ولاستمرار جهود الدولة لاقتلاع جذور الإرهاب.



وثمنت اللجنة ما ورد في بيان السيد رئيس مجلس الوزراء بالتزام الحكومة بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي.



ورأت اللجنة العامة، وبعد تبادل الرأى والمناقشة، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق27 من أكتوبر 2019، وأعدت بشأنه تقريرًا لعرضه على المجلس الموقر.



الموضوع الثاني: وافقت اللجنة العامة على ترشيح عدد (14) عضوًا لتشكيل لجنة القيم، على النحو الذى سيعرض على المجلس الموقر ليقرر ما يراه بشأنه.