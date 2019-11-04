اشتية: إسرائيل تعمل بشكل ممنهج لتدمير حل الدولتين

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إننا نواجه هجمة استيطانية شرسة تتمثل بإعلان دولة الاحتلال عن البدء بتنفيذ مجموعة جديدة من الكيانات الاستيطانية في الضفة المحتلة.



وأكد رئيس الوزراء في مستهل الجلسة الـ 28 للحكومة، اليوم الاثنين، أن دولة الاحتلال تعمل بشكل ممنهج على تدمر حل الدولتين.



وحول أموال الضرائب الفلسطينية، أوضح اشتية أن الأزمة ما زالت قائمة ولم تحل بشكل نهائي، وأن إسرائيل تواصل احتجاز أموال الاسرى والشهداء، مشددًا على أن الحكومة ستبقى وفية لكل الالتزامات، التي تعهد بها الرئيس محمود عباس.



ورحب رئيس الوزراء، بالتقدم الحاصل على صعيد التحضير للانتخابات، وأكد أن هناك إرادة سياسية لإنجاز هذه الانتخابات، وقال: "نريد للإشعاع الديمقراطي أن يعود، وأن تتوج العملية الديمقراطية بحوار وطني تحت قبة البرلمان".