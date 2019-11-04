الإثنين 04 نوفمبر 2019 الموافق 07 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

عالم

اشتية: إسرائيل تعمل بشكل ممنهج لتدمير حل الدولتين

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 11:53 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إننا نواجه هجمة استيطانية شرسة تتمثل بإعلان دولة الاحتلال عن البدء بتنفيذ مجموعة جديدة من الكيانات الاستيطانية في الضفة المحتلة.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الجلسة الـ 28 للحكومة، اليوم الاثنين، أن دولة الاحتلال تعمل بشكل ممنهج على تدمر حل الدولتين.

وحول أموال الضرائب الفلسطينية، أوضح اشتية أن الأزمة ما زالت قائمة ولم تحل بشكل نهائي، وأن إسرائيل تواصل احتجاز أموال الاسرى والشهداء، مشددًا على أن الحكومة ستبقى وفية لكل الالتزامات، التي تعهد بها الرئيس محمود عباس.

ورحب رئيس الوزراء، بالتقدم الحاصل على صعيد التحضير للانتخابات، وأكد أن هناك إرادة سياسية لإنجاز هذه الانتخابات، وقال: "نريد للإشعاع الديمقراطي أن يعود، وأن تتوج العملية الديمقراطية بحوار وطني تحت قبة البرلمان".
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

ابنة شقيقة صباح تكشف تفاصيل قصة حبها لرشدي أباظة وخداعه لها

منذ أقل من ساعة

القوات المسلحة: القضاء على 83 تكفيريًا وتدمير 115 عربة دفع رباعي

منذ يوم

سحب الجنسية المصرية من 22 مواطنًا

منذ يوم

الوزراء: الأحد إجازة بمناسبة المولد النبوى للعاملين بالدولة

الصور

image description

هنادي مهنا ترتدي أغلى فستان في 2020.. ثمنه 8 ملايين جنيه

image description

حفل تكريم المساهمين فى ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان

image description

تدريب المنتخب الأوليمبي استعدادا لأمم أفريقيا تحت 23 سنة

image description

بروفات المطرب اللبناني سعد رمضان في دار الأوبرا

image description

انتعاش السياحة في دهب

الأكثر قراءة

القوات المسلحة: القضاء على 83 تكفيريًا وتدمير 115 عربة دفع رباعي

اليوم.. الإنتاج الحربى تعرض المركبات الكهربائية لأول مرة

"صيد الإخوان الجديد".. لماذا ظهر هيثم أبو خليل في بث مباشر مع وائل غنيم؟

أحمد سعد يعلق على حبس سمية الخشاب

أيام زمان

الفتى الأول.. طبيب نفسي يكشف سبب إعجاب النساء برشدي أباظة

الحسد في حياة ماري منيب.. «قاومته بعروسة ورق وديك أحمر ويد زنجي محنطة»

ابنة شقيقة صباح تكشف تفاصيل قصة حبها لرشدي أباظة وخداعه لها

القبلة في رأي أهل الفن: «نحن من أنصار تقبيل الشفتين.. وقبلات الرقبة تودِّي في داهية»

نجم الساعة

الحسد في حياة ماري منيب.. «قاومته بعروسة ورق وديك أحمر ويد زنجي محنطة»

الصحة

دواء جديد لعلاج مرض الزهايمر

إطلاق حملة توعية بمرض سرطان الثدى فى غانا

تفاقم مشكلة معالجة النفايات وإعادة تدويرها فى اليونان

الحكومة تقدم أقنعة الوجه لـ5 ملايين طفل فى نيودلهي لمواجهة التلوث

الرئيس نيوز

وزير المالية ل"الرئيس نيوز": زيادة الإنفاق الاجتماعى وتراجع العجز والتضخم بالموازنة الجديدة

القوات المسلحة: قتل 77 تكفيريا وضبط 7 آلاف كيلو بانجو وتفجير 376 عبوة ناسفة

عامة النواب يقر الطوارئ: "ضرورة لاقتلاع الإرهاب"

اشتباكات بين الجيش اللبناني ومتظاهرين لفض الاعتصامات وفتح الطرق

منوعات

غدًا.. اليونسكو تحيي اليوم العالمي للتوعية بأمواج تسونامى

شركات سياحية تطالب بالسيطرة على أسماك القرش في أستراليا

برلين تحتفل بذكرى مرور 30 عاما على سقوط جدارها

قطة تسافر أسفل شاحنة فى رحلة من النرويج للدنمارك

كشكول

إنشاء وحدة إدارة المجلات العلمية بجامعة بني سويف

بعد شهر من الإعلان.. آخر التفاصيل بشأن مسابقة الـ"120 ألف معلم"

عروض مسرحية بـ"حقوق المنيا" لمواجهة العنف ضد المرأة

"عبدالغفار" يبحث آليات التعاون مع نائب رئيس جامعة أريزونا

إسلام سياسي

القوات المسلحة: القضاء على 83 تكفيريا وتدمير 52 عربة

محلل تركي: أبو بكر البغدادي كان في حماية قوات تابعة لأردوغان

كيف استطاع داعش جلب أوروبيات لصفوفه الإرهابية؟

خبير أمني: مخططات الإخوان لانهاك الشرطة والجيش فاشلة


زيت وسكر

أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 4 – 11 – 2019

أسعار الخضراوات بالأسواق اليوم 4 نوفمبر

أسعار اللحوم الحمراء اليوم الإثنين 4 – 11 – 2019

قرار مهم من “الصحة” ضد تجار حلوى المولد الفاسدة

مقالات الرأي
نرمين يسر
غنوا.. الغناء مُعادل الحياة
د. منى حلمى
بمناسبة 4 نوفمبر عيد الحب
ماجد حبته
داعش يضرب من جديد
عمرو خالد
كيف تصل إلى المعانى العميقة فى الحياة؟
المزيد

الثقافة

صدور الطبعة 28 من "ثلاثية غرناطة" لرضوى عاشور

صدور طبعة جديدة من المجموعة القصصية "فوات الحيوات" ليوسف زيدان

11 نوفمبر.. نهضة مصر تطلق "أيام في بيت المحترم" لشافكي المنيري

غدا.. "كأنك تراه" على مسرح المركز الثقافي بطنطا

صفحتنا ع الفيس بوك