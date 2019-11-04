إسعاف طالب سقط من علو داخل مدرسته في الشرقية

أصيب طالب اليوم، من مدرسة عزبة العمدة الابتدائية، بقرية القضاة، بدائرة مركز أولاد صقر، بعد أن سقط من علو بالمدرسة، وتم إجراء الإسعافات اللازمة له، وحالته مستقرة غير خطرة.



تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بمديرية أمن الشرقية، يفيد باستقبال مستشفى كفر صقر العام، لطفل يدعي "باسم محمد علي أنيس"، يبلغ من العمر 12 سنة، طالب بمدرسة عزبة العمدة "مدرسة الفصل الواحد"، والتابعة لقرية القضاة، بدائرة مركز أولاد صقر، بمحافظة الشرقية بعد أن سقط من علو داخل المدرسة.



وبتوقيع الكشف عليه تبين أنه مصابا بكسر بعظم الفخذ الأيسر، وتم إجراء الإسعافات اللازمة له، وبتوقيع الكشف عليه تبين أن حالته غير خطرة.