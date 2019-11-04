إعادة رصف طريق 398 بمركز ملوي في المنيا

تابع اللواء وجدي زقزوق رئيس مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم، أعمال إعادة رصف وتوسعة طريق 398 الساحلية بطول 1200 متر وعرض 8 أمتار، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 3 ملايين و200 ألف جنيه ضمن اعتمادات الخطة الموحدة للمحافظة لعام 2020.



وأضاف رئيس المركز أن أعمال إعادة الرصف والتوسعة تأتي تنفيذا لتكليفات محافظ المنيا، والذي وجه بإعادة تأهيل ورفع كفاءة الطرق تيسيرا على المارة من المواطنين والمركبات والحد من وقوع الحوادث، لافتًا إلى أن أعمال إعادة رصف وتوسعة الطريق تبدأ من كوبري الريرمون أنتهاءًا بعزبة ديمنكو.



من جانب آخر، تواصل الوحدة المحلية لمركز ملوي جهودها في متابعة حالة النظافة العامة، حيث نظمت الوحدة المحلية حملة نظافة بحي شمال وجنوب المدينة تم خلالها رفع كافة المخلفات من نقاط التجميع الرئيسية بشارع سيف باشا وشارع مركز الشرطة ونقلها للمقالب العمومية بهدف الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمركز.