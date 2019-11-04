إحالة 32 موظفا بالجمعيات الزراعية في الدقهلية للتحقيق

أحال محافظ الدقهلية 32 موظفا بعدد من الجمعيات الزراعية للتحقيق، بسبب الانصراف عن العمل دون إذن رسمي.



وكلف محافظ الدقهلية الشئون القانونية بالمحافظة بالتحقيق مع اثنين من العاملين بالجمعية الزراعية بالستايتة مركز المنزلة، و3 من العاملين بالجمعية الزراعية بالجمالية، و13 بالجمعيتين الزراعيتين بالصلاحات وميت عدلان مركز بني عبيد.



كما كلف المحافظ بالتحقيق مع 10 عمال بالجمعية الزراعية ومركز الإرشاد بدماص مركز ميت غمر، و4 من العاملين بالجمعية الزراعية بميت فضالة مركز أجا، وذلك للانصراف عن العمل دون إذن رسمي.



تأتي قرارات محافظ الدقهلية بعد عرض باسم عبد الله مدير الإدارة العامة للمتابعة لتقرير المرور الميداني على عدد من الجمعيات الزراعية خلال أربعة أيام شملت مراكز: بلقاس، شربين، أجا، ميت غمر، طلخا، المنزلة، منية النصر، بني عبيد، دكرنس.