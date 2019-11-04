سوهاج: إزالات فورية لـ13 حالة تعد وبناء مخالف

أعلنت محافظة سوهاج، تنفيذ الوحدات المحلية لإزالات فورية في المهد لـ13 حالة تعد وبناء مخالف دون ترخيص، مؤكدة تطبيق القانون بكل قوة لاستعادة أراضي الدولة وحق الشعب، داعية جميع المواطنين الجادين في تقنين أوضاع أراضي الدولة بسرعة إنهاء الإجراءات.



‏‎وأوضح محافظ سوهاج أن مركز ومدينة أخميم أزال 8 حالات تعد على الأراضي الزراعية بقرية نيدة بمركز أخميم، بإجمالي مساحة 11 قيراطا و6 أسهم، لافتا إلى أن حي شرق سوهاج أوقف حالة بناء مخالف لعقار بشارع السلام المتفرع من شارع الجمهورية، لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على مواد البناء المستخدمة.



‏‎وأضاف أن مركز ومدينة طهطا نفذ حالة إزالة فورية بقرية بنهو التابعة لمجلس قروى الصوامعة على مساحة 18 سهما، بالاضافة إلى إزالة حالة فورية بقرية بنجا على مساحة قيراط، مشيرا إلى إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية ببندر طهطا ومجلس قروى بنجا على مساحة 3 قراريط و4 أسهم، فضلًا عن تنفيذ حالة إزالة تابعة لهيئة السكة الحديد على مساحة 9 أمتار.