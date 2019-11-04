التحقيق مع طالب عثر بحوزته على مواد مخدرة في "آداب بنها"

قرر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، إحالة واقعة ضبط طالب بحوزته مواد مخدرة بكلية الآداب إلى مجلس التأديب، للتحقيق معه في الواقعة المنسوبة إليه.



وقال السعيد إنه تم تحرير محضر بالواقعة بقسم ثاني شرطة بنها لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، مشيرا إلى أنه لا أحد فوق المحاسبة والقانون داخل الجامعة.



من جانبه شدد الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على ضرورة الالتزام بتطبيق اللائحة الانضباطية لطلاب الجامعة ومحاسبة أي طالب لا يلتزم باحترام الحرم الجامعي ويخالف التقاليد والقيم الجامعية.



كان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من العميد أحمد رشدي مأمور قسم ثان بنها، يفيد بورود بلاغ من مكتب عميد كلية الآداب جامعة بنها بقيام موظف الأمن الإداري بالكلية بضبط المدعو "ح. ا" 22 سنة، طالب بالفرقة الرابعة بالكلية، بقطعة من مادة بنية داكنة اللون تشبه مخدر الحشيش المخدر تزن 25 جم تقريبا لترويجها على زملائه.



وبمواجهته اعترف بصحة الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة رقم 5677 جنح قسم ثان بنها، وتولت النيابة العامة التحقيق.