مصادر: إحالة المعتدين على عميد "حقوق طنطا" إلى مجلس تأديب

كشف مصدر داخل جامعة طنطا أن رئيس الجامعة الدكتور الدكتور مجدي سبع، سيحيل واقعة الطالب والطالبة الذين اعتدوا على الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية الحقوق، إلى مجلس التأديب.



وذلك تحت إشراف نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الطلاب والدراسات العليا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المنفذة للوائح والقوانين واللوائح المنضبطة على مستوى المجلس الأعلى الجامعات.



وتعود أحداث الواقعة حينما رددت عبارة "هوريك انت بتعمل كده إزاي" للطالبة، وذلك أثناء محاضرة لمادة "القانون التجاري" يوم الأربعاء الماضي، حيث هددت فتاة في نهاية العقد الثاني من عمرها الدكتور محمد إبراهيم أستاذ جامعي وعميد كلية الحقوق لاعتراضه على سلوكها وقيامها بالتحدث تليفونيا والكلام جانبيا مع زملائها أثناء تدشين المحاضرة، والتي امتدت لساعتين على الأكثر".