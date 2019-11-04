بعد قمة سوتشي: اهتمام إسرائيلي بالتحرك الروسي في الخليج وأفريقيا ... هل ستتضارب المصالح؟

في إطار الاهتمام الإسرائيلي بالتواجد الأمريكي في الشرق الأوسط، وتداعيات انسحاب واشنطن تدريجياً من مناطق في الشرق الأوسط، ووسط توقعات بزيادة النفوذ الروسي في المنطقة الذي بدا إنه يخلق جدول أعمال جديد، اهتمت إسرائيل بشكل عام بالتحركات الروسية الأخيرة، وبشكل خاص بالقمة الروسية الأفريقية التي جرت مؤخراً في سوتشي، التي شاركت فيها مصر، و 54 دولة افريقية.

تركت التحركات الروسية الأخيرة أثراً لافتاً لدى إسرائيل، وفتحت الباب أمام عدة تساؤلات.

قبل أسبوع زار "بوتين" الرياض وأبو ظبي، ووقع عقود في مجال الطاقة والزراعة، هذا بالإضافة إلى النفوذ الروسي المتنامي في أفريقيا، حيث تقوم بإنشاء الموانيء، وتوقع عقود ضخمة في مجال حفر المناجم.

في السنوات الأخيرة عمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على توثيق العلاقات مع إفريقيا، وفي إطار هذه الجهود أجرى زيارات عديدة للتقدم في التعاون الاقتصادي والمواضيع السياسية، وهو ما يطرح سؤالاً: هل زيادة النفوذ الروسي في إفريقيا سيؤثر على العلاقات الإسرائيلية الأفريقية؟

أشارت الكاتبة الإسرائيلية " كسانيا سبتلوفا" في مقالها بجريدة "معاريف" أن روسيا أصبحت تعتبر الشرق الأوسط والخليج وأفريقيا الملعب الطبيعي لها، فمن ناحية اقتصادية – من أجل تجاوز العقوبات الغربية، وكذا من ناحية استراتيجية وجغرافية سياسية، بيد أن روسيا معنية ببناء نظام إقليمي جديد تكون هي في مركزه، أما اسرائيل التي توجد في حلف استراتيجي وثيق مع الولايات المتحدة، فيجب أن تستعد لهذه التغييرات، مضيفة أن علاقات روسيا مع إسرائيل قوية، ولكن علاقاتها مع إيران أقوى وأهم.

