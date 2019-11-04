الرقب: موافقة السلطة على إجراء الانتخابات "خطوة مهمة"

أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعتى القدس والأقصى الدكتور أيمن الرقب، أن موافقة الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبومازن، على إجراء الانتخابات الفلسطينية التشريعية والرئاسية كخطوة أولى يليها لاحقًا ترتيب منظمة التحرير الفلسطينية بتوافق وطنى خطوة مهمة جدًا.



وأوضح الرقب فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الجميع الآن بانتظار دعوة الرئيس أبومازن لعقد اجتماع وطني شامل في القاهرة يليه إصدار مرسوم رئاسي حول موعد الانتخابات وجدولها الزمني.



وأشار الرقب إلى أن هناك الكثير من الملفات غاية في التعقيد، مثل من سيشرف على الانتخابات هل هى حكومة أشتية أم حكومة جديدة، والأمر الأصعب هل ستعترف السلطة الفلسطينية بمحاكم حماس وقضائها ليشارك في العملية الديمقراطية والكثير من القضايا التفصيلية والتي تُعتبر بمثابة قنابل قد تفجر أي اتفاق.



وأعرب الرقب عن أعمله فى أن تنتهى كل هذه الأزمات، ويتمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الديمقراطي المحروم منه منذ ما يزيد على عشر سنوات.