التحري عن عاطل يسرق السيارات ويساوم أصحابها بالبساتين

أمرت نيابة البساتين الجزئية، اليوم الاثنين، بحبس عاطل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة السيارات بمنطقة البساتين، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، تلقى بلاغًا بورود معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم السيارات، بأن "م. ف. م" 45 سنة، عاطل، وراء ارتكاب العديد من حوادث سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".



وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده، تمكن قسم مكافحة جرائم السيارات وبصحبته القوة المرافقة، من ضبطه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة البساتين، مستقلا سيارة مبلغ بسرقتها.



وبمواجهته بالتحريات، اعترف بمزاولته نشاطًا فرديًا تخصص نشاطه في سرقة السيارات بـ"المفتاح المصطنع" بقصد مساومة مالكيها على إعادتها نظير مبالغ مالية، وأقر بسرقة السيارة المضبوطة بحوزته بذات الأسلوب.



وتم بإرشاده ضبط السيارة بمكان إخفائها بمنطقة سكنه، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على السيارتين واتهماه بالسرقة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.