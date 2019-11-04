تنمية التجارة تلتقي قيادات "اچيليتي" لتعظيم استثماراتها في مصر

التقى الدكتور ابراهيم عشماوى مساعد اول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية قيادات شركة اچيليتي للوچيستيات والحلول اللوچيستية المتطورة (مقرها بالكويت وتعمل في ١١٢ دولة حول العالم باستثمارات تزيد عن ١٢ مليار دولار)، لبحث توسع الشركة في إنشاء وإدارة وتشغيل المناطق اللوچيستية المتخصصة في أنحاء محافظات الجمهورية.



وطرح عشماوى على قيادات الشركة إنشاء مجموعة من المناطق اللوچيستية المحورية في ٧ محافظات بمساحات مختلفة بغرض زيادة السعات التخزينية للسلع الاستراتيچية والتوسع في تكوين احتياطيات آمنة للسلع في أماكن إنتاجها وربطها بشبكات إمداد عنقودية لتغذية كافة المخازن التعبوية وكذا السلاسل التجارية والمنافذ البيعية المختلفة في أنحاء الجمهورية بغرض رفع كفاءة منظومة سلاسل الإمداد وتقليل حلقات التداول وتخفيض حجم الفاقد وإضفاء قيمة اقتصادية مضافة لمنظومة تداول السلع بهدف ضبط الأسعار وضمان عدم تقلباتها وتنظيم أسواق الجملة وتيسير الخدمة المقدمة للتجار والمستهلكين على حد سواء.



وشدد على جاهزية الوزارة لتوطين أنماط تجارية متعددة في كافة محافظات الجمهورية وقد استعرض مساعد أول الوزير خريطة الاستثمار في قطاع التجارة في مصر حيث وضح أهم المزايا الاستثمارية في هذا القطاع الاستراتيچي من حيث العوائد الاستثمارية وزمن استرداد الاستثمار.



وأوضح أن عدد المشروعات التجارية والمناطق اللوچيستية قيد التنفيذ في ٨ محافظات باستثمارات مباشرة تربو على ٣٠ مليار جنيه وبمساحات إجمالية تصل إلى ٣٠٠ فدان وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تزيد على ٢٠٠ ألف وظيفة.



وأشار إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يعتزم طرح ٥ فرص استثمارية جديدة قريبًا في كلًا من محافظات البحر الأحمر والوادي الجديد والسويس والشرقية وكفر الشيخ.