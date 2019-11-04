البيئة: تركيب أول محطة لحظية لرصد ملوثات الهواء بالبحيرة

أعلنت وزارة البيئة، الانتهاء من تركيب أول محطة لحظية لرصد ملوثات الهواء المحيط بالبحيرة، وتم تركيبها بمحيط مركز ومدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، حيث تقوم بالرصد اللحظي أوتوماتيكيا للجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10 و2.5 ميكروميتر.



وأكدت أن تركيب هذه المحطة يأتي في إطار الإجراءات والتدابير التي تتخذها الحكومة لمواجهة تلوث الهواء، منها التوسع في إنشاء محطات رصد ملوثات الهواء المحيط والتي تتولى رصد ومتابعة مستويات تلوث الهواء على مدار الساعة وإعداد مؤشر عام عن مستوى جودة الهواء.



وأشارت إلى أنه بإعلان هذه المحطة فقد أصبح عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط 102 محطة رصد على مستوى الجمهورية، حيث شهد العام الماضي تركيب ٩ محطات لرصد نوعية الهواء في مختلف محافظات الجمهورية.



وتعد هذه المحطة الأولى للرصد اللحظي والثالثة في المحافظة في حين أن المحطتين الموجودتين تعتمدان على وضع فلاتر ثم تحليلها في المعمل لاحقا.