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اقتصاد

صعود الأسهم الأوروبية بمستهل التعاملات مع تجدد التفاؤل التجاري

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 10:48 ص
جريدة الدستور
وكالات
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صعدت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الاثنين، مع تجدد التفاؤل حول المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بالإضافة لترقب أول خطاب من رئيس البنك المركزي الأوروبي الجديد.

وفي بداية جلسة اليوم، ارتفع قطاع السيارات بنسبة 1.7% ليقود المكاسب مع حقيقة أن غالبية القطاعات الأخرى كانت تتداول داخل النطاق الأخضر.

وتأتي المكاسب في الأسواق المالية الأوروبية مع تعزيز آمال إحراز تقدمًا في المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم، حيث صرح وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس في عطلة نهاية الأسبوع بأن الشركات الأمريكية ستمنح التراخيص قريبًا للبيع إلى شركة الاتصالات الصينية هواوي.

وكانت هواوي من بين الشركات الصينية المدرجة في قائمة الحظر من قبل وزارة التجارة الأمريكية حول تهديدات الأمن القومي.

وتتوجه الأعين اليوم إلى برلين في ألمانيا من اجل سماع أول خطاب رسمي من رئيس البنك المركزي الأوروبي الجديد "كريستين لاجارد" والتي تولت المنصب في بداية هذا الشهر بعد رحيل "ماريو دراجي" في 31 أكتوبر الماضي.

ومن المقرر الإفصاح عن بيانات النشاط الصناعي عن شهر أكتوبر في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا ومنطقة اليورو بشكل عام وذلك في وقت لاحق من اليوم.

وارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.4% مسجلًا 400.9 نقطة كما زاد مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنحو 0.4 بالمائة إلى 7332.4 نقطة.

وصعد مؤشر "داكس" الألماني بأكثر من 0.7% ليسجل 12961.05 نقطة في حين شهد المؤشر الفرنسي "كاك" زيادة بنسبة تزيد عن 0.4 بالمائة ليرتفع إلى 5786.6 نقطة.

وتمكنت أسواق الأسهم حول العالم من حصد مكاسب قوية في الأسبوع الماضي وسط أمور داعمة من بينها التفاؤل التجاري وخفض الفيدرالي لمعدل الفائدة وسط استمرار موسم نتائج الأعمال.

وخلال نفس التوقيت، تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة هامشية 0.08% مسجلًا 1.1157 دولار بعد أن كان يشهد ارتفاعًا في التعاملات المبكرة عند 1.1175 دولار.
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