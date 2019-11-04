تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

تباين أداء أسهم ومؤشرات البورصة، لدى مستهل تعاملات اليوم الاثنين، بدعم من استمرار تصارع القوى البيعية والشرائية بين شرائح مختلفة من المستثمرين.



وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "اى جى اكس 30" بنسبة 35. 0%، بما يعادل 51 نقطة ليصل إلى مستوى 14674 نقطة.



فيما تراجع المؤشر الثانوى "اى جى اكس 70" بنسبة 18. 0%، بما يعادل 96. 0 نقطة خسارة ليصل إلى مستوى 541.7 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 119 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 23 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 4،2 ألف صفقة بيع وشراء.