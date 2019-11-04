نتنياهو: سنمنع إيران من تطوير ترسانتها النووية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، عبر تغريدة على موقع التغريدات القصيرة" تويتر" إن بلاده ملتزمة بمنع إيران من تطوير الترسانة النووية.



وأضاف نتنياهو " نتعاون مع الولايات المتحدة بطرق كثيرة، ومن بينها طرق لا أستطيع أن أفصح عن تفاصيلها هنا، من أجل تحقيق غايتنا، ومازلنا نسعى إلى تحقيقها.



وأكد نتنياهو على أن هذا التعاون ضروري، لأنه إذا حصلت إيران على مرادها سينهار الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن وجود إسرائيل في قلب الشرق الأوسط "ساهم بعدم تمكن إيران من تحقيق انتصاراتها في مجال السلاح النووي".