اسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 4-11-2019

شهدت أسعار الذهب المحلية، اليوم الأثنين 4-11-2019، حالة من استقرارا نسبيا بعد الارتفاع الملحوظ الذي شهدته خلال الفترة الماضية، حيث سجلت ارتفاعا جنيهين للجرام خلال أسبوع، وذلك في بداية تعاملات اليوم لجميع أعيرة الذهب، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 675 جنيها بعد أن كان 673 الاثنين الماضي.



سجل سعر جرام الذهب عيار 24، 771 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، 675 جنيها.



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18، 579 جنيها، وسعر جرام الذهب عيار 14، 450 جنيها.



وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 5،400 جنيه



ويشكل الذهب جزءا كبيرا من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة وتتجاوز صادراته نحو المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.