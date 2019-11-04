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مصر

اليوم.. افتتاح مبنى الركاب 2 بمطار شرم الشيخ

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 10:21 ص
جريدة الدستور
فاتن غلاب
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يفتتح وزير الطيران المدني، المرحلة الأولى من أعمال التطوير والتحديث بمطار شرم الشيخ الدولي، والتي تشمل التشغيل التجريبي لمبنى الركاب رقم 2 بالمطار، اليوم الاثنين، بعد أن انتهت وزارة الطيران المدني، من جميع أعمال تطوير مطار شرم الشيخ الدولي.

وتشمل أعمال التطوير توسعة مبنى الركاب رقم 2 لزيادة الطاقة الاستيعابية الكلية للمطار من 7 ملايين راكب إلى 9 ملايين راكب سنويًا، كما ستتم زيادتها فيما بعد لتصل سعة المطار إلى 20 مليون راكب سنويًا، وزيادة البوابات من 8 إلى 12، بالإضافة إلى تنفيذ جميع أعمال تطوير والتجميل حول الصالة.

وتشمل أعمال التطوير أيضا، المنظومة الأمنية داخل وخارج المطار وكذلك الأسوار الخارجية، وتركيب أنظمة كاميرات مراقبة حديثة وكاونترات جوازات للتأكد من انتظام التشغيل، خاصة في ظل الكثافة التي يشهدها المطار حاليا، مما يساهم في انسيابية حركة السفر والوصول داخل المطار.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الطيران المدني لاستيعاب الأعداد المتزايدة للركاب، خصوصًا في موسم الشتوي الحالي، وخاصة بعد قرار الحكومة البريطانية عودة رحلات الطيران المباشرة إلى مطار شرم الشيخ، ومن المتوقع أن تشهد مدينة شرم الشيخ حركة سياحية كبيرة.

يذكر أن مشروع مبنى الركاب (2) بمطار شرم الشيخ الدولي ضمن مشروعات وزارة الطيران المدني لتطوير المطارات المصرية ورفع كفاءة البنية التحتية وزيادة القدرة الاستيعابية بها وتزويدها بأحدث الأنظمة التكنولوجية العالمية وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين والتي تتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 في تطوير منظومة صناعة النقل الجوي بمصر.
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