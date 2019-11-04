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مصر

"نهضة اليابان" في ندوة بكلية اللغات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 10:14 ص
جريدة الدستور
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نظمت كلية اللغات والترجمة بالجامعة ندوة حول "نهضة اليابان" في العصر الحديث، في إطار انفتاح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على الجامعات الدولية وهو التوجه الذي يتم تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس الأمناء.

نهضة اليابان في ندوة
وذلك بقاعة المعرفة في الجامعة شارك فيها البروفيسور الياباني تاكي كازوهيرو الأستاذ بالمركز الدولي للدراسات اليابانية بكيوتو اليابان في أول زيارة له يقوم بها فى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا حيث تحدث عن النهضة اليابانية و دور الأباطرة اليابانيين منذ العصر الحديث وحتى الآن، كما شارك في الندوة أيضاً السيد فوكازاوا رئيس المؤسسة اليابانية بالقاهرة.
نهضة اليابان في ندوة
وتطرقت مناقشات الندوة الى رصد تاريخ ٤ أباطرة حكموا اليابان على مدى ١٣٠ عاما وهي نفس المدة الزمنية التي مرت على إصدار أول دستور ياباني عام ١٨٨٩، وذلك من خلال تقديم و تحليل فترة حكم هؤلاء الأباطرة.
نهضة اليابان في ندوة
وفى حوار مع طلاب الجامعة أجاب البروفيسور تاكي كازوهيرو على تساؤلات الطلاب والأساتذة بشأن التغيرات التي حدثت في اليابان وكيف يمكن أن تتغير اليابان في المستقبل بعد ان تولى عرشها إمبراطورا جديدًا.
نهضة اليابان في ندوة
وفى ختام الندوة قام الدكتور محمد العزازى رئيس الجامعة بتسليم درع الجامعة لكل من البروفيسور الياباني تاكي كازوهيرو والسيد فوكازاوا معرباً عن تقديره للدور الذي تقوم به اليابان بمؤسساتها و جامعاتها من أجل دعم أواصر التعاون والشراكة مع الجامعات المصرية.

يذكر أن البروفيسور تاكي كازوهيرو حاصل على الدكتوراة من جامعة كيوتو باليابان و هي من كبري جامعات اليابان وقد استعانت به الكثير من الجامعات اليابانية و العالمية مثل جامعة هارفارد الأمريكية و غيرها وذلك لإسهاماته البحثية في مجال التاريخ الدستوري، وله الكثير من المؤلفات السياسية و الدستورية والتاريخية باللغات اليابانية و الانجليزية و الألمانية وقد حصل البروفيسور تاكي علي العديد من الجوائز المحلية والدولية مثل: جائزة " فيليب فرانز فون سيبولد" من ألمانيا.
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