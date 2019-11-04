"نهضة اليابان" في ندوة بكلية اللغات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

نظمت كلية اللغات والترجمة بالجامعة ندوة حول "نهضة اليابان" في العصر الحديث، في إطار انفتاح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على الجامعات الدولية وهو التوجه الذي يتم تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس الأمناء.





وذلك بقاعة المعرفة في الجامعة شارك فيها البروفيسور الياباني تاكي كازوهيرو الأستاذ بالمركز الدولي للدراسات اليابانية بكيوتو اليابان في أول زيارة له يقوم بها فى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا حيث تحدث عن النهضة اليابانية و دور الأباطرة اليابانيين منذ العصر الحديث وحتى الآن، كما شارك في الندوة أيضاً السيد فوكازاوا رئيس المؤسسة اليابانية بالقاهرة.

وتطرقت مناقشات الندوة الى رصد تاريخ ٤ أباطرة حكموا اليابان على مدى ١٣٠ عاما وهي نفس المدة الزمنية التي مرت على إصدار أول دستور ياباني عام ١٨٨٩، وذلك من خلال تقديم و تحليل فترة حكم هؤلاء الأباطرة.

وفى حوار مع طلاب الجامعة أجاب البروفيسور تاكي كازوهيرو على تساؤلات الطلاب والأساتذة بشأن التغيرات التي حدثت في اليابان وكيف يمكن أن تتغير اليابان في المستقبل بعد ان تولى عرشها إمبراطورا جديدًا.